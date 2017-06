Marc Coucke: "Beginnen met Ljubljana, daarna Milan"

"We zijn geen "eendagsvis". Volgend seizoen bouwen we voort", belooft Marc Coucke. "Om 16u vergaderen we met ons team. We hebben een mooie basis als ploeg. Nu gaan we proberen om ons te versterken voor Europa. Dat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het Belgische voetbal."

"Als we deze match ook verloren hadden stonden we in het "Guinness Book" onder de categorie "Nooit zo dicht bij Europa gezeten". Zo hard kan voetbal zijn."

Het is Oostende toch gelukt. Coucke grapt al jaren dat hij naar Ljubljana wil met Oostende. "Laat ons maar tegen hen beginnen. In de volgende ronde mag Milan uit de bus komen. Ongelooflijk dat we met Oostende in die loting zitten. Dat had je me 45 jaar geleden eens moeten zeggen."