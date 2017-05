Thomas Buffel: "Als ik blijf, is het voor de supporters"

Voor Thomas Buffel (36) was het misschien wel zijn laatste match in het shirt van Racing Genk. "Het klopt dat mijn contract afloopt. Daarom zullen we moeten samenzitten", vertelde de aanvallende middenvelder. "Er zijn nog enkele teams concreet, maar er is nog niks beslist."

"Als ik blijf, zullen de supporters de doorslag geven. Zijn zijn fantastisch. Het heeft altijd geklikt tussen ons. Jammer genoeg heb ik ze geen Europees voetbal kunnen schenken."