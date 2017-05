Eupen haalt drie spelers van Aspire Academy naar de Oostkantons

Onder andere Onyekuru kwam ook over van de Qatarese academie. Onder andere Onyekuru kwam ook over van de Qatarese academie.

AS Eupen heeft woensdag de komst aangekondigd van drie jonge talenten van de Aspire Academy in Qatar, waarmee de Duitstalige club samenwerkt. Onder meer Henry Onyekuru, die wellicht naar Arsenal trekt, kwam eerder ook al over van de prestigieuze academie.