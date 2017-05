"Ik zal sowieso een kater hebben. Hopelijk is het een goeie kater"

KV Oostende greep in de bekerfinale naast Europees voetbal, maar heeft via de play-offs nog een herkansing afgedwongen. De verloren beker is verteerd, maar KVO-voorzitter Marc Coucke houdt bij Sporza toch rekening met een doemscenario.

"Als we morgen niet winnen, dan is er waarschijnlijk nog nooit een ploeg geweest die geen Europees voetbal haalt, maar er toch zo dichtbij geweest is."

"We verliezen de beker na penalty's. We eindigen op de vierde plaats, maar pakken ook op die manier geen Europees voetbal, want de bekerwinnaar eindigde niet bij de eerste 3. Veel dichter kun je er dus niet bij zijn", beseft Coucke.