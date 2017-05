Club Brugge haalt "explosieve spits" bij Zorja Loehansk

Emmanuel Dennis speelt sinds 2016 bij Zorja Loehansk, de derde uit de Oekraïense competitie. "Dennis is een explosieve speler die op de drie aanvallende posities uit de voeten kan. Hij scoorde vorig seizoen 6 keer in 22 matchen", meldt Club Brugge.

Voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert trokken vandaag naar Kiev om de transfer af te ronden. Dennis is de vierde aanwinst voor Club, na Acolatse, Mera en Masovic.

Ex-Club-speler Sergej Serebrennikov geeft een woordje uitleg: "Dennis heeft veel potentieel. Hij maakte op korte tijd veel progressie en was wekelijks een van de beste spelers in de Oekraïense competitie."

"Het is een pijlsnelle aanvaller met een individuele actie en hij is bovendien onvoorspelbaar. Er was veel interesse en ik ben blij dat Club aan het langste eind kon trekken. Ik heb er vertrouwen in dat hij net als Malinovski (ex-Loehansk, nu Genk) op termijn een meerwaarde kan worden in de Belgische competitie."