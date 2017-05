Genk neemt Malinovski definitief over van Sjachtjor Donjetsk voor vier jaar

In mei 2016 viel de 24-jarige middenvelder uit met een knieblessure. Op 27 januari van dit jaar keerde Malinovski terug in de ploeg tijdens de bekerwedstrijd op Oostende. Sindsdien is hij weer één van de sterkhouders van de ploeg.

Malinovski was in Genk al goed voor 7 goals en 11 assist in 41 wedstrijden.