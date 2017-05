KV Mechelen en Westerlo moeten achterstallige belastingen op tv-rechten betalen

Tussen 2008 en 2012 hebben KV Mechelen en Westerlo die belastingen niet betaald, waarop de BBI "een aanslag van ambtswege" ingevoerd heeft om die belastingen te kunnen heffen.

De clubs tekenden bezwaar aan tegen de belastinginspectie en trokken naar de rechtbank in Antwerpen, die de clubs vandaag ongelijk gaf.

"Een van de argumenten van de clubs was dat er veel te weinig onkosten in rekening gebracht werden door de BBI. Ze wilden alle werkingskosten in rekening brengen, maar dat argument is door de rechtbank van tafel geveegd, omdat er geen oorzakelijk verband tussen al die kosten en de belasting is", verduidelijkt persrechter Roland Cassiers.

"Het gevolg is dat de clubs de roerende voorheffing zullen moeten betalen. Ze kunnen wel nog in beroep gaan." Dat beroep hebben KVM en Westerlo intussen al aangekondigd.

Ook Cercle Brugge spande een rechtszaak aan tegen de belastinginspectie. In die zaak is er nog geen vonnis, maar de rechter liet daar al weten dat niet de club, maar de Pro League de belastingen moet betalen. Ook over Zulte Waregem loopt nog een rechtszaak.