Pad naar Champions League wordt versperd door toppers voor Club, Anderlecht in pot 3

Landskampioen Anderlecht heeft de luxe dat het tot 12 of 13 september, de datums van de eerste groepswedstrijden in de Champions League, niet moet wakker liggen van Europees voetbal. Anderlecht is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.

Tegen die tijd zal paars-wit zijn tegenstanders kennen. De loting is op 24 augustus. Anderlecht zit zo goed als zeker in pot drie met onder meer Tottenham en Bazel.

De kans dat Anderlecht in pot twee terechtkomt lijkt enkel mathematisch mogelijk. Daarvoor mogen Sevilla, Napoli, Dinamo Kiev, Ajax en Olympiakos zich alle vijf niet door de voorrondes worstelen. Club Brugge kan daarbij wel een handje helpen, want behalve Olympiakos kan Club de vier andere clubs ontmoeten in de laatste voorronde.