Algemeen directeur Genk: "Doe een oproep aan journalisten die ons voor gek verklaarden"

Door de mooie resultaten van de laatste maanden staan er enkele spelers van Racing Genk in de vitrine. Zal de club de spelersgroep kunnen samenhouden?

"We zijn het gewoon dat onze spelers interesse opwekken bij andere clubs", zegt Janssens. Maar we hebben financieel geen behoefte om grote transfers te doen."

"Het zal moeilijk zijn om Mathew Ryan te houden, want hij is hier op huurbasis. Maar voor de rest zullen we de kern in grote mate samenhouden."

"Bij Malinovski moeten we nog een optie lichten in zijn contract, dat maken we de komende dagen bekend. Berge naar Monaco? Er staat een goede kop op Berge, we zullen hem wel hier kunnen houden. Boëtius wordt moeilijker, dat moeten we bekijken na de laatste match."