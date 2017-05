Stuivenberg: "Geen Europees ticket zou grote teleurstelling zijn"

"STVV heeft haar spelwijze aangepast, waardoor alle spelers goed op elkaar lijken afgestemd", zegt Stuivenberg. "STVV heeft een frissere ploeg, ze hebben 20 matchen minder gespeeld dan ons."

"Maar ook wij zijn nog fris. Nadat we ons gekwalificeerd hadden voor de finale van PO II, hebben we in de daaropvolgende matchen getoond dat we er nog staan. Onze groep kijkt ook uit naar de vakantie, maar we willen nog een prijs halen.”

De winnaar van de finale speelt woensdag tegen Oostende voor een ticket voor de 3e kwalificatieronde van de Europa League. "Als we naast dat Europees ticket grijpen, zou dat een grote teleurstelling zijn voor iedereen die bij de club betrokken is", zegt Stuivenberg.

"Als we verliezen, moeten we ons wel optrekken aan alle complimenten die we krijgen vanuit het hele land. Complimenten over de manier waarop we voetballen en hoe onze spelers zich hebben ontwikkeld."