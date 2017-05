Voorzitster STVV: "Volgend seizoen is de ambitie Play-off I"

We hebben beslist te kiezen voor continuïteit. De trainer en het grootste deel van de kern blijft behouden. We zullen ze aanvullen met wat versterkingen.

"Alles bij elkaar was het een goed jaar. We eindigden 12e in de reguliere competitie en speelden goed in Play-off II. Het was een overgangsjaar met een nieuwe trainer en nieuwe ploeg. Iets opbouwen vraagt tijd in het voetbal. Gemiddeld 12 tot 24 maanden voor een team op elkaar is ingespeeld."

"We hebben beslist te kiezen voor continuïteit. De trainer en het grootste deel van de kern blijft behouden. We zullen ze aanvullen met wat versterkingen. Volgend seizoen is de ambitie Play-off I halen."

"Of Pieter Gerkens de moeilijkste wordt om te behouden? Dat denk ik niet. Ik denk dat hij zich hier wel oké voelt."