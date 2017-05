Preud'homme: "Als ik frisser of jonger was geweest, was ik zeker bij Club gebleven"

Preud'homme had in een ideale wereld dan wel langer willen blijven, toch spraken veel waarnemers nu al over "het jaar te veel". "Dat vind ik belachelijk. Een tweede plaats is toch geen rampzalig seizoen? Misschien was de perceptie anders omdat ik eerst ging stoppen, maar toch heb voortgedaan."

"Sowieso was het een nieuwe ervaring voor mij. Het jaar van de bevestiging is nog moeilijker. Of er problemen waren met de spelers? Die zijn er altijd, maar minder dan vorige jaren. We kenden elkaar, we wisten waar we naartoe wilden. Ik had wel nooit verwacht dat zoveel spelers met een gelijkaardig profiel tegelijkertijd in de lappenmand zouden belanden."

Preud'homme ontkent ook dat hij met de leiding van Club op gespannen voet leefde. "Waar komt dat vandaan? Ik heb juist heel veel steun gekregen van Vincent (Mannaert, manager) en Bart (Verhaeghe, voorzitter)."

"Na Anderlecht, toen we met 2 op 12 stonden in de play-offs, was er wel even een moeilijk moment. Maar toen hebben we een strategie opgesteld om eruit te geraken. Zonder ruzie zijn we tot een oplossing gekomen."