Rednic blijft ook volgend seizoen trainer van Moeskroen

Eind vorig jaar stond Moeskroen samen met Westerlo gedeeld laatste in de Jupiler Pro League. Het nam toen afscheid van Glen De Boeck en haalde Rednic naar de club.

Uiteindelijk wist Moeskroen zich onder leiding van de Roemeen te handhaven in 1A en werd Westerlo veroordeeld tot degradatie naar de tweede klasse. Nadien stonden ook licentieperikelen een verlengd verblijf in eerste klasse niet in de weg.

Het contract van Rednic liep eigenlijk af, maar hij tekende nu nog voor een seizoen bij. "We zijn er zeker van dat we samen met hem een competitieve kern voor volgend seizoen kunnen samenstellen", klinkt het in de mededeling van Moeskroen. "Een beslissing omtrent de technische staf wordt eerstdaags genomen."