Zulte Waregem: "Dury staat ook in seizoen 2017-2018 voor onze dug-out"

Zulte Waregem beseft dat Dury dan ook in de kijker loopt: "Het mag niks verbazen dat veel clubs in binnen- en buitenland maar graag met een vakman als Francky Dury willen samenwerken. En ook onze spelers zijn gegeerd."

"Maar laat het duidelijk zijn: Essevee is een project op lange termijn. Er is de voorbije jaren een professionele structuur neergezet met een nieuwe raad van bestuur die ervoor zorgt dat de club gedragen is door regionaal kapitaal en duurzaam kan blijven groeien.

Zulte Waregem staat aan de top in België op vlak van trainingsfaciliteiten. Het stadion ondergaat stapsgewijs een metamorfose. En sportief is de voorbije 5 jaar liefst 4 keer Play-off 1 gespeeld, waar de plaatsen steeds duurder worden."