Het elftal van het seizoen van Joos: "Ik wil dominant voetballen"

"Op de rechtsachter is er voor mij geen twijfel. Ik kies Andy Najar. Ook hij is veel geblesseerd geweest, maar in een ideale wereld is hij fit. Hij combineert hardnekkigheid, aanvallende impulsen, goed voetbal en een goede voorzet. De beste voorzet is die van Ricardo van Rhijn van Club Brugge, maar hij is uit de gratie gevallen. Daar zal wel een reden voor zijn."

"Centraal moet Kara Mbodj altijd spelen. Hij is spijkerhard als het nodig is en heeft echt wel een goede lange bal. Er wordt te makkelijk gezegd dat Kara niet kan voetballen, dat kan hij wel. En hij is een leider. Naast hem zet ik Samuel Gigot, dé wintertransfer van AA Gent voor mij. Meer dan Yuya Kubo. Gigot is kan ook spijkerhard zijn, maar heeft weinig overtredingen nodig."

"Als linksachter zet ik Brian Hamalainen. Hij heeft wat steken laten valllen in de verdediging, maar met mijn team wil ik domineren en met zijn voorzet en voetbalverstand moet dat lukken. Hij moet dan weer een kwartier langer blijven op training om naar binnen te leren knijpen."