Frank Boeckx geopereerd aan zijn rug

Gisteravond schitterde Frank Boeckx nog op het Gala van de Profvoetballer.

Nu het seizoen voorbij is, heeft Frank Boeckx de tijd gevonden voor een operatie aan zijn rug. De doelman van Anderlecht had al even last van een hernia.