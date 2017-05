Degryse: "Normaal dat de batterijen van Preud'homme even leeg zijn"

Bondscoach? Dat is een piste voor de toekomst. Zolang Martinez er is, tot het WK van 2018, is daar geen ruimte.

"Ik kan begrijpen dat hij nu rust nodig heeft. Zeker als je weet hoe hij werkt. Het voetbal laat hem niet los. Dat was niet alleen de voorbije vier jaar zo, maar al heel zijn carrière. Dat de batterijen dan eens leeg zijn, is normaal."

"Naar wat hij nu zal doen, is het voorlopig gissen. Of hij echt een jaar niets zal doen, weet ik niet. Ik weet niet of hij dat wel kan. Welke mogelijkheden heeft hij in het buitenland? Dat zal ook meespelen. Het zou kunnen dat hij op zijn tanden bijt en een jaar ergens in een schaduwrol actief is. Weg van de schijnwerpers."

"Bondscoach? Dat is een piste voor de toekomst. Zolang Martinez er is, tot het WK van 2018, is daar geen ruimte. Misschien komt hij daarna."