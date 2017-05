Van der Elst over Simons: "Ik zou het niet gedaan hebben"

Wie beslist dit? Heeft de nieuwe trainer al aan Timmy gezegd dat hij een nieuwe rol krijgt? Of is het het bestuur?

Wie beslist dit? Heeft de nieuwe trainer al aan Timmy gezegd dat hij een nieuwe rol krijgt? Of is het het bestuur?

Is dat een goed idee van Simons, wil Frank Raes weten. "Ik zou het niet gedaan hebben", antwoordt Van der Elst meteen. "Ook van het bestuur uit denk ik dat het met de komst van een nieuwe trainer een goed moment was om hem te zeggen dat hij eventueel kan blijven in een andere functie, maar niet meer als voetballer."

"Wat gaat die omschrijving nu zijn? Voetballen in een andere rol? Voetballen is voetballen."

Ook Marc Degryse vindt de situatie raar: "Wie beslist dit dan? Heeft de nieuwe trainer al aan Timmy gezegd dat hij een nieuwe rol krijgt? Of is het het bestuur dat dit zegt?"

Van der Elst: "Het bestuur het altijd gezegd dat Timmy mag beslissen. Dat vind ik wel een beetje raar. Let wel, ik heb absoluut niks tegen Timmy. Hij maakte een fantastische carrière. Maar ik had gezegd: "Mooi geweest"."

Filip Joos: "Ik denk dat hij volgend seizoen begint met de gedachte "We zullen wel zien". Zo zit hij in elkaar. Dat is net goed, daarom heeft hij net zo lang gespeeld. Maar of dat lukt..."