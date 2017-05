Deschacht en Najar verlengen hun contract bij Anderlecht

Deschacht speelt al zijn hele loopbaan bij Anderlecht - hij debuteerde in 2001 - en stak in de herfst van vorig jaar Paul Van Himst voorbij met meeste duels in het Anderlecht-shirt. Toch viel hij dit seizoen ook uit de gratie van René Weiler en raakte hij in opspraak door een gokaffaire. Hij speelde slechts mee in 16 matchen. Als ancien kan hij wel nog diensten bewijzen in de kern, weet Anderlecht.

Andy Najar kwam in januari 2013 naar Brussel. Vorig seizoen scheurde de flankaanvaller zijn kruisbanden, in november maakte hij zijn rentree. Hij had nog veel fysieke kwaaltjes, zodat hij maar 682 competitieminuten haalde.