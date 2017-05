De opmars van Verstraete is indrukwekkend: "Louis ging dit seizoen van de U17 naar de beloften en werd daar na zes maanden al opgemerkt door Hein Vanhaezebrouck. Zijn opmerkelijkste match was zijn Europese debuut tegen Tottenham op Wembley", luidt het op de website. "In de 1/8e finale van de Europa League tegen Genk kroonde hij zich ook tot de jongste doelpuntenmaker van de huidige editie van de Europa League. Een bewogen debuutjaar dus."

Lokeren strikt Zweedse spits Söder De Zweedse aanvaller Robin Söder komt Lokeren versterken. De 26-jarige komt voor drie jaar over van Esbjerg. Hij scoorde dit seizoen 12 keer, waarvan 10 keer in de laatste 19 duels. Söder is al jaren een bekend gezicht in de Zweedse competitie. Van 2008 tot 2014 was hij aan de slag bij IFK Göteborg. Söder: "Ik weet dat coach Kristinsson een groot vertrouwen heeft in mij. Scoren is mijn job, ik hoop dat hier vaak te kunnen doen."

20:14