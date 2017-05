Assistent-trainer Philippe Clement verlaat Brugge in het zog van Preud'homme. Clement (43) werkte sinds 2011 in de staf van Club, eerst als beloftentrainer, later als asisstent-coach.

"Het hoofdstuk Club Brugge was fantastisch", zegt Clement. "Zowel als speler als in de technische staf heb ik me altijd thuis gevoeld. Maar ik voel me klaar om de stap te zetten als hoofdcoach en ga nu op zoek naar die uitdaging."

Manager Vincent Mannaert heeft veel vertrouwen in de toekomst van Clement. "Philippe sprak al enige tijd de ambitie uit om hoofdtrainer te worden en staat dicht bij Waasland-Beveren. Philippe staat aan het begin van een mooie carrière als T1 en iedereen bij Club zal voor hem duimen.”