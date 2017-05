KV Mechelen houdt grote kuis: "Kern was te groot"

Nicolas Verdier (foto), dit seizoen nog goed voor negen doelpunten, is een van de opvallendste slachtoffers van de grote kuis bij Mechelen. "We mogen zijn inbreng niet onderschatten", zegt Vande Velde. "Maar Verdier heeft zijn leeftijd en het is een spits die het van zijn snelheid moet hebben. De trainer heeft liever een ander profiel."

"Ferrera zoekt een aanvaller die veel kan deelnemen aan het spel, sterk met de rug naar doel is en uiteraard ook de snelheid en het scorend vermogen van Verdier heeft."

"We waren defensief heel sterk dit seizoen, maar scoren ging ons moeilijk af, zeker in Play-off II. En daar moeten we werk van maken, zeker als we wedstrijden willen winnen."