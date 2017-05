Union-revelatie Rajsel gaat zeelucht opsnuiven bij KV Oostende

Union (1B) mocht in Play-off II even proeven van het niveau van de Jupiler Pro League en voor Nicolas Rajsel smaakte dat naar meer. De middenvelder blonk onder meer uit in de openingswedstrijd tegen KV Mechelen (3-0) en wist zo een transfer naar KV Oostende te versieren.

"Rajsel stond al langer op het verlanglijstje van sportief directeur Luc Devroe", klinkt het op de clubwebsite. "Beide partijen bereikten een tijdje geleden al een persoonlijke overeenkomst, maar pas vanmiddag kwam er een definitief akkoord."

Rajsel verlaat zo na drie seizoenen de hoofdstad en kiest voor een driejarig verblijf aan de kust.