Boeckx: "Wraak genomen op al wie niet in mij geloofde"

"Het is niet makkelijk om bij Anderlecht in doel te staan", vertelde Frank Boeckx gisteren na de prestigezege tegen KV Oostende (3-2). "Ik praat niet snel over mezelf, maar ik mag wel trots zijn op wat ik het voorbije seizoen bereikt heb."

"Ik heb dit seizoen wraak genomen op al wie niet in mij geloofde. Dit smaakt naar meer. Volgend seizoen wil ik er ook weer staan."

Boeckx ging gisteravond met Anderlecht een feestnacht tegemoet in dancing Carré. Lagen de pijnstillers al klaar voor de kater? "Misschien neem ik er vooraf al één", lachte Boeckx.