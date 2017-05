Kumordzi scoorde in Play-off 2 nog met Genk op bezoek bij KV Kortrijk. Het was zijn enige competitiedoelpunt. Volgend seizoen scoort hij hopelijk meer in het Guldensporenstadion want hij trekt dan het truitje aan van Kortrijk.

De middenvelder droeg het shirt van Genk sinds 2012, maar was daar nu einde contract. "Kumordzi is een verdedigende middenvelder die met zijn lengte en ervaring een nieuwe steunpilaar kan worden op het Kortrijkse middenveld", zegt de club.