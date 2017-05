AA Gent plukt aanvaller Sylla weg bij Eupen

Sylla had afgelopen seizoen een groot aandeel in de redding van Eupen. Hij scoorde twaalf keer in de competitie en een keer in de beker. Zijn prestaties leveren hem nu een transfer op naar Gent.

Hij tekende een contract voor vier seizoenen. Omdat de 23-jarige Senegalees eigenlijk nog eigendom was van Espanyol, moest Eupen een overeenkomst sluiten met de Spaanse spits om hem te mogen verkopen.

Sylla wordt vandaag nog officieel voorgesteld en is ontzettend blij met zijn transfer. "Ik verlaat Eupen na het beste seizoen in mijn carrière. Ik heb me er altijd goed gevoeld, heb er enkele mooie doelpunten gemaakt en veel ervaring opgedaan."

"Ik wil Eupen en vooral de coach bedanken voor de kansen die ze me gaven. Eupen was een belangrijke stap in mijn carrière en het voorbije seizoen is enkel in stijgende lijn gegaan. Mijn transfer naar KAA Gent is een nieuwe uitdaging in mijn carrière. Net als de club ben ik heel ambitieus en wil ik met veel enthousiasme en goede prestaties helpen die ambities waar te maken."