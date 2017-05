Vandenbempt: "Dit was niet het jaar te veel voor Michel Preud'homme"

Dat vind ik uiteindelijk toch maar scorebordanalyse. Want we mogen niet vergeten dat Club het voorbije seizoen vaak een geoliede machine genoemd werd en dat we ons afvroegen wie dit Club Brugge van de titel ging houden. Het is tot lang in seizoen de grote favoriet geweest. We waren toch al een eind na nieuwjaar toen we deze uitspraken deden. Net voor einde van de reguliere competitie was club nog verpletterend sterk met die 5-0 tegen Zulte Waregem. Zelfs tijdens de play-offs veerde ze weer op na die moeilijke start.

Tot een week geleden vochten ze nog voor de titel. Het verschil met Anderlecht zat in de details. Met dezelfde prestatie had Club Brugge ook kampioen kunnen zijn en was het niet het jaar te veel geweest. Maar dat het na vier jaar allemaal wat moeilijk lag tussen Preud'homme en zijn spelers, tussen Preud'homme en zijn bestuur, is absoluut zeker. Dat is ook volstrekt normaal in het voetbal.

Misschien is zo’n uitspraak over een jaar te veel ook maar een momentopname. Rond nieuwjaar was bijvoorbeeld iedereen het er over eens dat het tussen Vanhaezebrouck en Gent helemaal op was. Dat het einde verhaal zou zijn op einde van dit seizoen. Maar kijk, daar klinkt het nu toch helemaal anders. Hij zal blijven. Iedereen is weer tevreden.