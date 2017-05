Het is al jaren een traditie: Anderlecht viert zijn titels met een feestje in de discotheek in Willebroek. Ook Club Brugge en AA Gent deden dat de afgelopen twee jaar na hun titel trouwens.

Om half twee vannacht zette Anderlecht zelf live beelden vanuit de Carré op zijn Facebook-pagina. Niet geheeld onverwacht lijken voor Lukasz Teodorczyk en Frank Boeckx de voornaamste ceremoniemeesters.

Bekijk de foto's en beelden.