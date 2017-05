Appermont tegen Gerkens: "Heb je al met Coucke gebabbeld?"

14 keer scoorde Pieter Gerkens (22) dit seizoen al, waardoor de ex-Genk-speler "hot" is in Limburg. "Het is ongelooflijk", zegt Gerkens. "En het gaat allemaal heel snel."

"Of dit het seizoen van mijn doorbraak is? Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Bij Genk heb ik een aantal matchen gespeeld en bij STVV heb ik vorig jaar een half seizoen gespeeld. Maar 14 keer scoren in eerste klasse... Wie had dat durven te denken?"