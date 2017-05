Philippe Clement is op weg naar Waasland-Beveren

Dinsdag of woensdag willen we onze nieuwe coach kunnen voorstellen

Waasland-Beveren hoopt de opvolger van Cedomir Janevski - wellicht dus Clement - "dinsdag of woensdag" officieel te kunnen onthullen.

Wim De Decker, wiens naam ook aan de Wase club gelinkt werd, is geen optie (meer). "Hij is wel een paar keer op de club geweest, maar we hebben nooit met hem onderhandeld."

Voor Philippe Clement zou het zijn eerste job als hoofdcoach worden. In 2012 leidde hij bij Club Brugge na het ontslag van Georges Leekens wel twee matchen van de A-ploeg. Een overstap naar Waasland-Beveren zou ook betekenen dat Michel Preud'homme, zoals nu al algemeen aangenomen wordt, niet bij Club Brugge blijft.