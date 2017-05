"We communiceren komende week over transfer van Tielemans"

RSCA-manager Herman Van Holsbeeck bevestigde aan VTM dat de transfer van Tielemans naar een buitenlandse topclub eerstdaags afgerond wordt.

"Het is zo dat Tielemans Anderlecht zal verlaten. We zullen in de loop van de komende week communiceren over zijn transfer", zei Van Holsbeeck.

"Er moeten nog wat punten en komma's gezet worden, maar in principe zal hij voor het einde van komende week vertrokken zijn."

"Naar Monaco? Dat is nog niet 100% zeker, maar het is wel de club die laat zien dat ze de speler absoluut wil."