Onyekuru: "Heb altijd gedroomd van de Premier League"

Opvallend, Eupen speelde niet geheel in functie van Onyekuru. "We speelden als een team, zoals we normaal doen. Het was niet makkelijk, we incasseerden te makkelijk goals. In de tweede helft kwamen we goed terug en probeerden we nog gelijk te maken, maar de scheidsrechter trok daar dus een streep door."

Vraag is nu waar Onyekuru volgend seizoen speelt. "Ik heb nog niks besloten. Ik wou wachten tot het einde van de play-offs. Hopelijk kan ik binnen één of twee weken bekendmaken waar mijn toekomst ligt. Ik heb altijd gedroomd van de Premier League, maar alles is mogelijk: België, Duitsland of Engeland."