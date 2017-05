Club Brugge moet zonder Izquierdo bikkelen om tweede plek

Club Brugge ging zondag kopje onder aan zee, zag de titel naar Anderlecht gaan en moet tot overmaat van ramp nog over zijn schouder kijken, want Gent aast nog op de tweede plek.

Komende zondag is een punt in de topper tegen Gent voldoende om de tweede plaats veilig te stellen, maar Club moet het wel zonder Izquierdo stellen. De Gouden Schoen is niet opgenomen in de selectie "door blessure". Ook De Bock, Pina en Diaby missen de wedstrijd.

Michel Preud'homme kan wel opnieuw beroep doen op Benoit Poulain, die hersteld is van zijn kuitblessure. Hein Vanhaezebrouck heeft geen blessurezorgen en trekt met een fitte kern naar Brugge.