VIDEO: Spits van Waasland-Beveren voert Zidane-beweging prachtig uit

Veel stond er gisteravond niet meer op het spel voor Waasland-Beveren en dus achtte Ampomah de tijd rijp om het publiek te vermaken met twee goals.

Zijn eerste was een pareltje. Die begon met een dribbel, waarna hij zijn verdediger omspeelde met een sleepbeweging in een regie van Zinédine Zidane. Ampomah besloot zijn actie hoog in het net: 1-1.

Het tweede doelpunt van de Ghanees was ook niet mis. Met een volley legde hij de 1-3 in de winkelhaak. Opmerkelijk: voor Ampomah waren het zijn eerste - en laatste - treffers van het seizoen.