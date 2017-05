Van Holsbeeck: "Tielemans wordt volgens mij grootste transfer uit Belgische geschiedenis"

Van Holsbeeck had het ook nog over trainer Weiler. "Ik heb nooit getwijfeld aan hem. Maar als je op Anderlecht niet wint, krijg je af te rekenen met een pletwals. Dat zijn de media, de sporters en de sponsors."

"In november beseften we wel dat het tij eens mocht keren. Want je kan 1 keer naar Extra Time gaan om je trainer te verdedigen, maar na een tijd moeten er gewoon resultaten komen. En dat is gebeurd tegen Qabala, toen we wonnen met 1-3."

"Een goede trainer heeft altijd dat tikkeltje geluk. En René Weiler had in die match tegen Qabala dat tikkeltje geluk. Na die wedstrijd hebben we niet veel wedstrijden meer verloren."