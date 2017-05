Ferrera: "Hoop dat spelers nog geen vakantie hebben geboekt"

Ik kan nu niet zeggen: “Jongens, geniet van jullie vakantie en ik zie jullie binnen vier weken." Dat mogen we niet doen, we moeten respect hebben voor ons logo en voor de club KV Mechelen

Mogen de KVM-spelers zich dan aan een extra week straftraining verwachten? "We zullen zien, we gaan daarover beslissen met de staf en de club. Je hebt zoveel mooie zaken laten zien dit seizoen en dan gebeurt zoiets in de laatste match. Verliezen kan, zelfs met 4-0 of 5-0. Maar op deze manier? Daar heb ik een groot probleem mee."

"We kwamen op alle vlakken te kort. Zowel fysiek, mentaal als technisch. Dat toont aan dat als onze sterkhouders er niet bij zijn, we een groot probleem hebben."

"Ergens is het ook goed. We moeten hier lessen uit trekken en kijken waar we volgend seizoen naartoe willen. Maar we kunnen dit niet zo laten en zeggen: “Jongens, geniet van jullie vakantie en ik zie jullie binnen vier weken." Dat mogen we niet doen, we moeten respect hebben voor ons logo en voor de club KV Mechelen."

De vakantie wordt dus nog even uitgesteld. "Iedereen had andere plannen voor morgen, ik ook. Maar we gaan nu om 8 uur samenkomen en dan zien we wel wat we doen."