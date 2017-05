KV Mechelen betaalt fans tickets terug na 7-0-pandoering

De laatste match van KV Mechelen is uitgedraaid op een nachtmerrie voor spelers en fans. Tegen STVV ging het met 7-0 voor de bijl.

"Het is o zo jammer dat we een fantastisch seizoen in mineur moeten afsluiten", zegt algemeen directeur Marc Faes op de website van KV Mechelen.

"Van wie toch nog naar STVV trok om de ploeg te steunen, gaan we het ticket terugbetalen. We konden het hele seizoen rekenen op de trouwe steun van onze supporters en zelfs na de match in STVV applaudisseerden ze. Dit is het minste dat we kunnen doen.”