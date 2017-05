Preud'homme: "Hopelijk kunnen spelers de klik maken tegen Gent"

Gisteren viel het doek over de titelstrijd. Club Brugge verloor op het veld van Oostende en zag hoe Anderlecht zich tot kampioen kroonde. "Het was voor iedereen zichtbaar dat de ploeg een zekere drive miste naar het einde van de wedstrijd toe", reageert Michel Preud'homme vandaag in zijn persbabbel.