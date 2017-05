Vandenbempt: "Weiler en Van Holsbeeck mogen een hoge borst opzetten"

Maar de waarheid - ook over die kritiek - is natuurlijk genuanceerder dan hij en anderen bij Anderlecht het nu voorstellen. Want in die periode in november deed Weiler het als coach gewoon slecht.

Met voor mij als dieptepunt zijn coaching op Waasland-Beveren en later ook op het veld van Zulte Waregem, waar ook zijn spelers niet meer konden volgen. Wie bijvoorbeeld Deschacht rechts zet in een driemansdefensie in een topper op Brugge, die mag toch wel een opmerking verwachten.

Zijn uitspraken over Anderlecht en de traditie waren ook niet slim. Daar is hij op aangesproken intern. Ze hebben hem een beetje uitgelegd hoe het instituut Anderlecht in elkaar zit. En hij heeft zichzelf ook aangepast. Dat is zijn verdienste.

Maar ik denk dat iedereen de grote verdienste van Weiler dit seizoen ook wel erkent in de wederopbouw van Anderlecht op de ruïne die het vorig seizoen toch was. Met ijzeren hand, discipline, rechtlijnigheid, hard werken en een iedereen-gelijk-voor-de-wetbenadering, die verfrissend was in Neerpede, heeft hij de rotte mentaliteit in de kleedkamer weggewerkt. Hij smeedde een collectief en kreeg de spelers topfit, dat onderstreep ik nog een keer.

Hij heeft spelers als Tielemans, Dendoncker en Hanni, ik noem er maar een paar, beter gemaakt. Hij maakte een gedurfde, maar geslaagde keuze met Boeckx in doel, al was dat toch niet simpel.

Ondanks al die hindernissen heeft hij ook nog eens het allerhoogste bereikt: kampioen geworden en een geweldig Europees parcours. Dan heb je het als onervaren trainer op dit niveau gewoon zeer goed gedaan.