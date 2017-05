Vanden Stock: "Nooit zo'n goeie ambiance in kleedkamer in 45 jaar"

Dit is in de eerste plaats de overwinning van Herman Van Holsbeeck. Hij heeft een trainer en spelers gevonden. Maar ook de keeper heeft een formidabele invloed gehad.

Dit is in de eerste plaats de overwinning van Herman Van Holsbeeck. Hij heeft een trainer en spelers gevonden. Maar ook de keeper heeft een formidabele invloed gehad.

"Je moet dan een ploeg samenstellen in een periode waarin de druk zodanig groot is dat je begint te twijfelen. We hebben zeer grote twijfels gehad in de maand november, toen alle voetbalspecialisten in België zeiden dat we onze trainer moesten buitengooien. Vandaag wil ik dan ook iedereen feliciteren."

"Voor mij is het in de eerste plaats de triomf van Herman Van Holsbeeck. Hij heeft een trainer gevonden en transfers als Teodorczyk, Trebel, Spajic, Appiah en noem maar op gedaan."

Vanden Stock had nog een speciale vermelding in huis: "Voor de keeper. Die heeft een formidabele invloed gehad. In 45 jaar heb ik nooit een sfeer zoals vandaag meegemaakt in de kleedkamer."

Eendracht maakt macht: "Dat is de verdienste van onze trainer. Toen het moeilijk ging, zijn we samengekomen en hebben we beslist om voort te doen voor de titel. En die is een feit."