De Witte: "Tweede plaats misschien geen juiste weerspiegeling van ons seizoen"

"Het was onze bedoeling om de derde plaats te pakken nadat we eigenlijk pas in extremis in POI geraakt waren. Na negen matchen is dat gelukt. Ergens was er wel die stille hoop op plaats twee."

"Maar we moeten realistisch zijn: we moeten naar Club Brugge. We zullen waarschijnlijk niet winnen op Club. Niet veel ploegen winnen daar."

"We kozen voor 4 verdedigers om Zulte Waregem te verrassen. Vandaag is dat goed gegaan. Of we dat zondag in Brugge ook gaan doen? Misschien spelen we zelfs met 6 of 7 achteraan, zoals Anderlecht. We zullen wel zien."