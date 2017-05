Preud'homme: "Door de groep wordt het nu ook nog moeilijk voor plaats 2"

Hans Vanaken: "We wilden de tweede plaats al veiligstellen. We startten heel goed en creëerden kansen, maar we waren niet efficiënt genoeg. Na een kwartier vielen we dan weg. Ook na de 1-1 had ik echt het gevoel: we gaan erover. Maar dan kregen we weer het deksel op de neus en was de veer gebroken. Nu moeten we heel goed recupereren voor zondag en nog eens alles geven wat we hebben. Dit is een kleine opdoffer, maar we zullen klaar zijn."

Stefano Denswil: "Dit is pijnlijk. We kwamen met een goed gevoel naar hier en de stand aan de rust in Charleroi gaf ons nog een extra boost. Maar de 1-2 kwam niet. Dat Anderlecht kampioen is? Het zou mooi geweest zijn als ze waren verloren, maar daar heb je niets aan als je zelf niet wint. Het is zo. Zondag moeten we gewoon lekker weer even knallen voor die tweede plaats."

Timmy Simons: "We hebben onze momenten niet gepakt vandaag. Nu wordt het zondag alles of niets voor die tweede plaats. Dat hadden we natuurlijk graag anders gezien. Dat Anderlecht kampioen is? Ja, het is niet anders."