Weiler: "We hadden veel werk te doen in het begin van het seizoen"

"Thuis was ik niet te genieten. We voelden dat we er dichtbij waren, maar alles kon nog. Na de 1-0 van Charleroi dacht ik: "het zal toch niet waar zijn". Maar in de tweede helft hebben we laten zien dat we de titel toch verdienen."

"Kritiek? Je lijdt altijd onder kritiek. Dit is mijn achtste titel bij Anderlecht en het is de titel die mij het meeste plezier doet. Want ondanks alle kritiek zijn we toch kampioen."

De manager van Anderlecht is ook blij dat hij het vertrouwen behield in trainer René Weiler. "Op een bepaald moment geloofden enkel Roger Vanden Stock en ik nog in onze trainer. Er was kritiek van de buitenwereld en intern."

"Maar we zagen hoe hij werkte en daarom hebben we hem verdedigd. Maar dan moet je ook wat geluk hebben. Nu zijn we kampioen. De volgende uitdaging is ons misschien versterken en beter voetbal spelen."