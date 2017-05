Noah Fadiga - zoon van - tekent profcontract bij Club Brugge

Khalilou Fadiga was er gisteren bij toen Noah zijn handtekening zette in Brugge. De voormalige Senegalese international speelde 3 seizoenen op de linkerflank van blauw-zwart: van 1997 tot en met 2000. In 1998 kroonde hij zich tot Belgisch landskampioen met Club Brugge.

Fadiga begon zijn carrière in België bij Club Luik en Lommel SK. Na een carrière in Frankrijk en Italië belandde hij tien jaar geleden weer in ons land. Fadiga sloot zijn loopbaan af bij AA Gent, Germinal Beerschot en derdeklasser Temse.