Deschacht langs zij-ingang naar Kansspelcommissie, uitspraak op 28 juni

De commissie voelde Olivier Deschacht vandaag een eerste keer aan de tand over het gokgedrag vanop zijn account. "Er is heel lang gepleit, maar er is nog niets beslist", zei advocaat Deleu na de zitting.

"We hebben nog veertien dagen om opmerkingen te maken over het verslag. Op 28 juni volgt normaal de uitspraak."

Deschacht was zelf ook aanwezig, maar hij wist ongezien binnen te glippen. De journalisten die voor het gebouw de wacht hielden, vingen dus bot. "Hij is langs een andere ingang naar buiten gegaan. Hij wil niet nog meer publiciteit aan deze zaak geven. Die is er al genoeg."

Deschacht pleit onschuldig en volgens advocaat Deleu is er ook nog een procedurekwestie. "Ofwel verklaren ze de procedure nietig, ofwel doen ze toch een uitspraak. Als de uitspraak in ons nadeel is, gaan we sowieso in beroep."