Boeckx: "Middenvinger van Teodorczyk was grappig bedoeld"

"We hebben nog twee kansen, maar het is natuurlijk het beste om die eerste te grijpen. Dan kunnen we de laatste wedstrijd zonder stress spelen. Er zijn zenuwen nu, maar dat is goed. Het is gevaarlijker om te denken dat de titel al binnen is."

"Charleroi zal niet willen dat we op hun veld kampioen spelen, maar daar heb ik lak aan. We willen winnen morgen, zoals altijd. We zullen echt niet naar het resultaat van Club Brugge kijken. Maar het wordt geen makkelijke wedstrijd. We hebben thuis verloren van Charleroi."

"Verdedigend is Charleroi heel sterk. We moeten goed aan de match beginnen en mogen niet op een counter lopen. We zullen veel beweging nodig hebben rond de bal om gaten te creëren in hun defensie. Gaan zij vol voor de winst, of niet? Dat is moeilijk te voorspellen. Wij moeten het heft in handen nemen."