Lokeren sluit 10-jarig tijdperk van Copa af

Copa pakte met Lokeren twee bekers van België (in 2012 en 2014), maar ook voor zijn land was hij een vedette. Zijn interlandhoogtepunt beleefde hij in 2015: hij won toen met Ivoorkust de Afrika Cup. De keeper werd de held van de natie: hij stopte in de strafschoppenserie van de finale de laatste penalty van Ghana en zette nadien zelf zijn elfmeter om.