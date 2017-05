RC Genk maakte 25 miljoen euro winst: "We staan vandaag sterk"

De nieuwe raad van bestuur besliste ook dat Herbert Houben het seizoen zal afsluiten als voorzitter. Na dit seizoen zal de raad beslissen wie de nieuwe preses wordt voor de komende termijn van 6 jaar.

"Het is heel belangrijk dat we werken aan stabiliteit en professionaliteit. Wie dan aan het hoofd staat, is voor mij minder belangrijk", zegt Herbert Houben aan Radio 2 Limburg.

"Als iemand anders voorzitter is, waarom zou die persoon dan minder goed zijn dan ik? Ik relativeer dat sterk, ja."