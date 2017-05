AA Gent treft "zwaarst mogelijke maatregelen" na incident tegen Charleroi

"AA Gent tolereert geen enkele vorm van agressie en weert alle individuen die een bedreiging vormen voor de familiale sfeer in de Ghelamco Arena", schrijft de club nog.

""We are one family, we are Buffalo" is geen loze slogan. Daarom zal voortaan nog strenger opgetreden worden tegen rustverstoorders of supporters die het reglement van inwendige orde niet naleven."

"Ook bij uitwedstrijden duldt de club geen enkele vorm van geweld of vernielingszucht: AA Gent heeft de voorbije jaren een positieve reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland en wil dat zo houden. We kunnen niet toelaten dat enkele individuen het voetbalplezier van duizenden anderen vergallen."