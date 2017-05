"Dat primaire gedrag van Teodorczyk is nergens voor nodig"

"Ik vind dit degoutant. Ik kan niet tegen middenvingers", zegt Marc Degryse. "Dit past niet en zeker niet bij Anderlecht."

"Hij heeft manieren, maar het zijn slechte", vervolgt Peter Vandenbempt. "Het probleem is dat Teodorczyk dit niet één keer, maar de hele tijd doet. Vroeger maakte hij doelpunten, nu steekt hij zijn middenvinger op."

"Het is trouwens geen foto van een paparazzo die ergens in een boom geklommen is. Neen, dit is een foto van een bij Anderlecht bekende krantenfotograaf. Terwijl jongens als Dendoncker vriendelijk knikken, steekt Teodorczyk zijn middenvinger op. Zo'n primair gedrag is nergens voor nodig."